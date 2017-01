21:33, 9 Janar 2017

Afrim Gashi, sekretar i lëvizjes BESA ka thënë se kjo lëvizje është e hapur për të gjithë shqiptarët e Maqedonisë që duan t’i bashkohen, përveç atyre që kanë bërë krime ndaj shqiptarëve.

“Ne e kemi derën hapur për të gjithë shqiptarët e Maqedonisë që duan të bëhen pjesë e konceptit tonë”.

“Përveç atyre që kanë bërë krime ndaj shqiptarëve, ata e kanë derën e mbyllur.

“BESA nuk hyn me Gruevskin me asnjë çmim”.

“E kemi diskutuar dhe kemi një qëndrim të unifikuar, jo vetëm me Gruevskin por me ata që janë të inkriminuar – nuk mund të jemi në një tavolinë qeverisëse me ta”.

“Gruevski është anti-shqiptari më i madh dhe nëse shkojmë me të do të legjitimojmë të gjitha ato që i ka bërë ai”, ka thënë Gashi gjatë një interviste në emisionin Zona B.

