Analisti Astrit Gashi, duke analizuar debatin që u zhvillua për Komunën e Gjakovës në Magazina Lokale në Klan Kosova, ku të ftuar ishin dy pretendentët për ta qeverisur këtë komunë, Mimoza Kusari-Lila e Ardian Gjini, tha se ka qenë njëri prej debateve më të mira që prej kur kanë filluar zgjedhjet, por sipas tij, Gjini është më së afërmi fitores në Gjakovë, njofton Klan kosova.

“Mendova se do të shohë një debat shumë të ulët, por sot ka qenë e kundërta, jo vetëm që ishte debati më i mirë i Gjakovës, por ishte debati më i mirë që prej se kanë filluar zgjedhjet nga të gjitha debatet”.

“Kusari-Lila iu ka tërheq vërejtja nga njerëzit e saj, në këtë debat ishte më e butë. Gjini që herëve të tjera binte në kurth të Lilës, sot ishte më i koncentruar”.

“Kusari-Lila, lufta e saj gjatë tërë debatit ishte për vitin 2013, krejt çka fliste dukej sikur përballë kishte Pal Lekajn, pra vazhdonte diskursi i saj i cili ishte anti AAK. Strategjia vazhdon të jetë ajo e vjetra që tentoi të përfitonte prej faktit që qytetarët vazhdojnë të mos ndjehen mirë me qeverisjen e pasluftës atje, ajo s’ka qeverisur fare me Gjakovën, s’kishte çfarë të prezantonte. Sa ka me i dhezë kjo, kujtesa për qeverisjen e AAK-së dhe pakënaqësitë e AAK-së me Gjakovën, do të varet se ku ka me qenë Kusari me rezultat atje”.

“Ndërkaq Gjini debatin e parë në Klan s’ka qenë i mirë, s’ka arritur të prezantoj asgjë. Sot ishte më ndryshe, ka qenë paraqitja e tij më e mirë, performanca e tij më e mirë. Problemin më të madh e ka sa njerëzit ende e mbajnë mend Gjakovën, qeverisjen e kaluar në të cilën ka qenë AAK. Por kishte strukturë dhe ofroi disa pika programi. Gjini është më së afërmi fitores në Gjakovë”.

