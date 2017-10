23:08, 5 Tetor 2017

Kryetari aktual i Obiliqit dhe kandidati i AAK-së për të marrë edhe një mandat, Xhafer Gashi ka thënë se në mandatin e tij ndër prioritet do të jetë punësimi, ambienti dhe subvencionimi i bujqve.

“Obiliqi e ka ligjin që trajton në mënyrë të veçantë këtë zonë. 72% e territorit tonë përdoret për prodhim të energjisë. Një prej ndotësve më të mëdhenj të ambientit jemi ne qytetarët e Obiliqit pasi nxehjen e bëjmë më thëngjill”, ka thënë ai, njofton Klan Kosova.

“Brenda tri viteve 1340 veta në KEK do ta dalin në pension dhe do të punësohen punëtorë të ri”.

Gashi ka thënë se do të angazhohet shumë për zonën industriale.

“Bizneset e reja tri vite nuk do të kenë takska. Pastaj te bujqësia do t’i subvencionojmë bujqit duke paguar kamatën e tyre nëse marrin kredi”.

“Për ngrohjen, planet e mia janë që kemi biseduar me Bankën Botërore, koogjenerimi ekziston me ligj, ku do të investojmë bashkërisht”, ka shtuar ai.

