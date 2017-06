9:37, 3 Qershor 2017

Të paktën 15 fëmijë kanë mbetur të vdekur në Sudanin Jugor, nga një përpjekje e dështuar për t’i imunizuar ndaj fruthit.

Ata ishin vaksinuar me të njëjtën shiringë të pasterilizuar, si dhe vaksinë nuk ishte ruajtur në kushtet e duhura.

Si rezultat i kësaj atyre u janë shkaktuar infeksione të rënda dhe sepsa.

Ekipi që merrej me vaksinimin e fëmijë nuk ishte as i kualifikuar dhe as i trajnuar për ta bërë këtë punë.

Të paktën 300 persona janë vaksinuar përmes kësaj kampanje, këtu duke përfshirë edhe 32 fëmijë të tjerë që janë sëmurë megjithatë kanë mbijetuar.

