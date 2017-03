17:45, 16 Mars 2017

Romantikë dhe femërorë fustanet elegantë, të prezantuar në pasarelat e Milanos për pranverë-verë 2017 janë një triumf i stampimeve me lule, figurave gjeometrike dhe kontrasteve të stileve.

Na mahnisin me aplikimet, me dekoltetë e zbuluara dhe transparente, me prerejet e shkurtra dhe me shumë fantazi.

Nga fustanet e shkurtër të Emilio Pucci, të gjallëruara nga stampimet me ngjyra të ndezura, deri tek fustanet romantikë dhe provokues të Fendit, duke kaluar tek Luisa Beccaria, që duket sikur ka dalë nga një përrallë.

Shumë i bukur fustani me stampime gjeometrike i Pradës. Më delikat është fustani i Giamba, i pushtuar nga thekët dhe qëndismat me lule./ATA/

