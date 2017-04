Është e jashtëzakonshme të shohësh se sa shpejtë ndryshon industria e modës, duke krijuar në mënyrë të vazhdueshme trende të reja.

Ajo çka sot është “in”, pas një viti ose dy mund të mos jetë fare në hap me trendet e modës, transmeton Klan Kosova.

Por megjithatë janë disa rroba që janë aq elegante, shik dhe me stil të veçantë e të papërsëritshëm, sa që edhe për dekada të tilla mbesin gjithmonë shumë në trend.

Më poshtë janë disa nga fustanet e paharrueshme dhe ikonike që kanë shënuar kthesat e modës, në dekadat e fundit.

Marilyn Monroe

The Seven Year Itch, 1955

Julia Roberts

Angelina Jolie

Audrey Hepburn

Grace Kelly

To Catch a Thief, 1955

Audrey Hepburn

Breakfast at Tiffany’s, 1961

E përhitura

Catherine Deneuve

The Umbrellas of Cherbourg, 1964

Elizabeth Taylor

Marilyn Monroe

Vivien Leigh

Gone with the Wind, 1939