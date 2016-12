14:20, 30 Dhjetor 2016

Kryetari i Mitrovicës Veriore Goran Rakiq dhe përfaqësues të ndërmarrjeve për furnizim me ujë në pjesën jugore të qytetit kanë biseduar për tejkalimin e problemeve teknike dhe furnizim të rregullt me ujë gjatë festave të Vitit të Ri.

Në takim është konstatuar se problemet me furnizimin me ujë vijnë si rezultat i problemeve teknike zgjidhja e të cilëve është në proces.

Poashtu siç raporton TV Most në këtë takim është rënë dakord që furnizimi me ujë të normalizohet dhe qytetarët do ta presin sezonin e festave pa mungesë të ujit.

Mbetet që në të ardhmen të përcaktohet një mjet për zgjidhjen e borxheve, përcjellë Klan Kosova.

