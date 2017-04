16:08, 26 Prill 2017

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar pas ftesës së bërë nga kreu i Kuvendit, Ilir Meta për një takim mes drejtuesve të partive parlamentare për të diskutuar lidhur me zgjidhjen e krizës politike në të cilën ndodhet vendi.

Burime nga PD bëjnë me dije se Basha ka deklaruar se vendimin për pjesëmarrjen ose jo në tryezën e thirrur do ta bëjë publike pas një takimi që do të zhvillojë me aleatët opozitarë në orën 18:00 ku do t’i informojë lidhur me negociatat e zhvilluara një ditë më parë, shkruan Ora News.

