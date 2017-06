12:20, 7 Qershor 2017

Për rreth gjysmë viti Serbia duhet të miratojë një plan strategjik për Kosovën – për të përcaktuar të drejtat dhe qëllimet e tyre kur bëhet fjalë për nevojat e provincës, nevojat e serbëve që jetojnë në Kosovë, por edhe që të pranojë që për një gjë të tillë të vendosin edhe shqiptarët e Kosovës. Me fjalë të tjera, duhet të jenë të gatshëm për kompromis. Të gjithë këtë e ka thënë në fjalimin inaugurues, presidenti i ri serb Aleksandar Vuçiq në kohën kur janë duke u bërë përgatitjet për ndryshimin e Kushtetutës.

Ky paralajmërim i Vuçiqit siç shkruan Blic-i serb mund të interpretohet në mënyra të ndryshme – si një hyrje për të fshirë preambulën e Kosovës në Kushtetutën e Serbisë, duke e bërë ndryshimin në modelin e dy shteteve gjermane, si dhe ndryshimin e paragrafit të fundit të Beogradit për Kosovën – në atë masë që do të shkohej në negociata me shqiptarët dhe me miratimin e faktorëve kryesorë politikë në Serbi dhe me mbështetjen e nevojshme të opozitës, transmeton Klan Kosova.

Ky medium serb ka publikuar edhe pesë zgjidhjet e mundshme që mund të gjenden në Kushtetutën e re të Serbisë e të cilat janë: të fshihet preambula për Kosovën,të ndryshohet ajo, miratimi i ligjit kushtetues, ndarja e Kosovës si dhe shpallja e okupimit, transmeton Klan Kosova.

