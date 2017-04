19:36, 15 Prill 2017

Roma barazoi 1-1 me Atalantën në “Olimpico” dhe tashmë distanca nga Juventusi kryesues rritet në 8 pikë. Pa Etrit Berishën në portë, që u frenua nga problemet shëndetësore, Atalanta kaloi në avantazh në të 22-ën me sllovenin Kurtic.

Roma reagoi me golin e barazimit në të 50-ën me Edin Dzeko, ndërsa edhe fati ishte kundër ekipit të Spalletit, me traversën që i prishi festën e golit të fitores Nainggolan në të 63-ën.

Nga hapi fals i Romës përfitoi Juventusi, që triumfoi 2-0 në fushën e Pescara-s së Ledian Memushajt, me mesfushorin shqiptar që luajti gjatë gjithë ndeshjes.

Rotacioni i Allegrit nuk preku sulmin, ku Dybala e Madzukic mbështesnin Higuain. Ishte pikërisht “El Pipita” njeriu i ndeshjes, duke zhbllokuar shifrat në të 22-ën.

Higuain realizoi edhe golin e dytë përpara pushimit ndërmjet pjesëve, duke u ngjitur në kuotën e 23 rrjetave sezonale në garën për golashënuesin më të mirë të Serisë A, shkruan supersport.al.

Lazio mbetet në vendin e katërt, pas barazimit 2-2 në fushën e Genoa-s. Giovanni Simeone mposhti Strakoshën në të 10-ën dhe kaloi vendasit në avantazh, ndërsa skuadra e Inzaghit u kundërpërgjigj me rrjetën e barazimit nga Biglia, që gaboi penalltinë përballë Lamanna-s, por u tregua i aftë të shtynte në rrjetë topin e mbetur përpara portës.

Goran Pandev ndëshkoi ish-skuadrën e tij për herë të dytë, por Lazio arriti të merrte një pikë të çmuar me golin e barazimit 2-2 nga Luis Alberto në shtesë.

