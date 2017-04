8:28, 13 Prill 2017

Zëvendëspresidenti i Konfederatës Evropiane të Veteranëve të Luftës, Astrit Leka, ka bërë me dije se këto ditë, para datës 27 prill, do t’i nisë një letër presidentit të Francës, François Hollande, në lidhje me rastin e ndalimit të Ramush Haradinajt.

Ai ka treguar se ka lidhje të mira me shtetin e Francës.

Në një intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Leka ka theksuar se Haradinaj duhet të lirohet dhe pret që Franca të mos bëjë gabim në këtë drejtim.

Ai ka thënë se të drejtat e njeriut janë cenuar me ndalimin e Haradinajt, i cili u shpall i pafajshëm dy herë nga Gjykata e Hagës.

Leka ka folur edhe për ndihmën që ka dhënë për pranimin e OVLUÇK-së si vëzhguese në Federatën Botërore të Veteranëve të Luftës.

