19:31, 10 Qershor 2017

Franca nesër do ta mbajë raundin e parë të zgjedhjeve parlamentare.

Bastionet tradicionale të të majtistëve dhe djathtistëve shfaqin drojnë se do iu shkaktojnë probleme kandidatët e presidentit Emmanuel Macron, me të cilët francezët do të mbeteshin pa opozitë të hapur, përcjellë Klan Kosova.

Partia Republika në lëvizje e Macron (REM) është në prag që të dielën të fitojë pothuajse një të tretën e votave, gjë e cila asaj në rrethin e dytë pas një jave mund t’i sigurojë shumicën e madhe, tregojnë rezultatet e anketës më të re.

