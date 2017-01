20:18, 12 Janar 2017

Nën masa të rrepta të sigurisë Ramush Haradinaj u soll në gjykatën e Kolmarit.

Këtu gjyqtarët francez do të dëgjojnë argumentet e mbrojtjes, që kanë parashtruar ankesë kundër mbajtjes në paraburgim të liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në bazë të një fletarresti të Serbisë, njofton Klan Kosova.

E pasi që gjykata peshojë argumentet, vendosi që Haradinajn ta lirojë me kusht.

Por, jo edhe të mund ta lëshojë Francën.

Të paktën edhe për 30 ditë, ai është i obliguar që dy herë në javë të paraqitet para organeve të rendit. Kjo derisa Serbia të kompletoj gjithë lëndën e saj, në kërkim të ekstradimit.

Por, çkado që të jenë argumentet e Beogradit, avokatja e Haradinajt, Rakell Lindon, i sheh si të pavlefshme.

Avokatja, megjithatë e ka një arsyetim pse ish kryeministri i Kosovës mbeti në Francë, edhe për disa ditë.

Haradinaj menjëherë pas vendimit nën masa të rrepta të sigurisë është dërguar në qendër të paraburgimit, prej nga u lirua dy orë më vonë.

Në përkrahje të tij kanë dalë një numër kosovarësh.

Vetë Haradinaj, pas lirimit me kusht u kujdes që t’i falënderojë të gjithë ata që e mbështetën, në këto ditë.

E krahas zotimit se do të vazhdojë të punojë për vendin, qytetarëve iu servua edhe një fotografi ku shihet duke e shijuar lirinë me avokatin e tij kosovar, Arianit Kocin.

Kronikë nga Dibran Istrefi.



Interesante