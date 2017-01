15:24, 27 Janar 2017

Letrës së Elmi Reçicës, kryetarit të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, dërguar autoriteteve franceze për sqarime rreth rastit të arrestimit të ish-kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, i është përgjigjur homologia e tij franceze, Elisabeth Guigou.

Guigou, kryetare e Komisionit për Punë të Jashtme të Asamblesë së Përgjithshme të Francës, i ka shkruar Reçicës se rasti i Haradinajt po përcillet me interesim të shtuar dhe e ka siguruar atë se ky rast s’ka të bëjë me dimension politik, por thjeshte me zbatimin me automatizëm të obligimeve ndërkombëtare të Francës, në këtë rast ndaj Interpolit, njofton Klan Kosova.

“Franca, e cila ishte një prej shteteve të para që e njohu Kosovën në vitin 2008, mban relacione të ngushta dhe miqësore me shtetin tuaj. Situata e tanishme është në procedurat lidhore të iniciuara nga kërkesa e Interpolit. Ajo nuk ka asnjë dimension politik dhe nuk e ndryshon politiken e vazhdueshme të Francës dhe mbështetjen e saj ndaj pajtimit në rajon dhe zbatimin e dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës”, ka shkruar Guigou.

“Autoritete e drejtësisë franceze janë të njoftuara dhe janë duke e shqyrtuar situatën në mënyrë të pavarur me përkushtim të madh. Z.Haradinaj përfiton nga mbrojtja konsullore dhe ka pasur mundësi të takohet me Konsullin e Kosovës”.

Lajmin për përgjigjen nga shteti i Francës e ka bërë publik vet Reçica në llogarinë e tij në Facebook.

“Sapo pranova përgjigjen përmes komunikimit diplomatik, nga znj. Elisabeth Guigou, Kryetare e Komisionit për Punë të Jashtme të Asamblesë së Përgjithshme të Francës, lidhur me shqetësimin tonë për të cilin iu pata drejtuar ditë më parë për ndalimin e padrejtë të z. Ramush Haradinaj”, ka njoftuar Reçica.

“Duke qenë thellësisht i bindur në pafajësinë dhe pastërtinë e z. Ramush Haradinaj lidhur me rolin e tij në Luftën Çlirimtare, mbi këtë bazë presim që të korrigjohet ky gabim dhe besojmë që sa më shpejtë autoritetet e drejtësisë franceze do të nxjerrin një vendim meritor për lirimin e ish Kryeministrit z. Haradinaj”.

“Dëshiroj t’i shpreh mirënjohjen dhe respektin znj. Guigou për interesimin e saj mbi çështjen e z. Haradinaj, po ashtu besojmë se marrëdhëniet e shkëlqyeshme në mes Kosovës dhe Francës do të vazhdojnë të thellohen edhe më tej”.

klankosova.tv