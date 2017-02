22:00, 17 Shkurt 2017

Fotografi amerikan, Peter Menzel ka udhëtuar nëpër botë për të studiuar se çfarë hanë njerëzit e zakonshëm, transmeton Klan Kosova.

Ai botoi shumë prej fotografive të tij për këtë temë në një libër me titull “What I Eat: Around the World in 80 Diets”.

Kur ju shihni këto imazhe, do të hipnotizoheni nga se sa të ndryshëm janë njerëzit dhe stilet e tyre të jetës.

Profesione të ndryshme, zakone, kultura dhe standardet e jetesës së njerëzve nga të gjitha qoshet e Tokës, janë në këto fotografi.

Secila prej tyre tregon të gjitha ushqimet që individi i ha në një ditë të vetme.