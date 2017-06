10:11, 18 Qershor 2017

Për ata që nuk e dinë, sot është Dita e Babait në shumë vende të botës. Dhe ka një arsye shumë të thjeshtë pse kjo ditë është kaq e njohur gjerësisht, dhe kjo për shkak të baballarët janë mbresëlënës.

Shikoni fotografitë e mëposhtme të baballarëve në sallën e lindjes për të kuptuar se çfarë po themi. Ata do t’ju bëjnë të qeshni, do t’ju bëjnë të qani, por më e rëndësishmja do t’ju kujtojnë që baballarët meritojnë të jenë atje për ne, dhe atje me ne, që nga momenti kur lindim, transmeton Klan Kosova.

Interesante