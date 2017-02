16:12, 21 Shkurt 2017

Komandanti Suprem i NATO-s për Evropë, Curtis Scaparrotti, ka thënë që në mënyrë që të ketë siguri në Kosovë, nuk duhet të shkelet rezoluta 12/44 dhe se dialogu duhet të vazhdoj, njofton Klan Kosova.

Këto komente komandanti i lartë amerikan i bëri gjatë një konference në bazën e KFOR-it në Prishtinë, ndërsa hezitoi të përgjigjej në lidhje me atë se a do të ketë marrëveshje me NATO-n që forcat e FSK-së të kalojnë në veri të vendit.

Sa i përket formimit të Forcave të Armatosura të Kosovës, ai tha që kjo mbetet një vendim i politikanëve në Kosovë.

Ndër të tjera Scaparrotti ka theksuar që KFOR-i është vetëm përgjegjësi i tretë në aspektin e sigurisë në Kosovë.

