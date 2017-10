22:57, 5 Tetor 2017

Kandidati i LDK-së për kryetar të Obiliqit, Mehmet Krasniqi ka thënë se në mandatin e tij prioritet do tetë mjedisi si dhe punësimi.

“Sa kam qenë kryetar kam themeluar Drejtorin e Mjedisit, tash në mandatin e ri do t’i rrisim kapacitetet e kësaj drejtorie”, ka thënë Krasniqi, njofton Klan Kosova

“Do ta ulim nivelin e ndotjes. Problem i madh është Deponia Regjionale e Mbeturinave. Ajo që i takon kompetencave lokale do të punojmë shumë në ndërtimin e parqeve që do të shërbenin si mushkëri”, ka shtuar ai në Magazina Lokale.

Kurse sa i përket punësimit, Krasniqi ka thënë se ka tre forma përmes së cilave pretendon ta realizojë planin e tij.

“Shansi i parë fillimi i ndërtimit të termocentralit të ri ku do të investojnë amerikanët dhe do të punësohen qindra njerëz. Shansi i dytë nëpërmjet Ligjit të Obiliqit, punëtori i Obiliqit do të jetë prioritet. Dhe e treta në kuadër të zonës industriale do të joshim investitor të fuqishëm ku do të punësohen qindra veta”, ka thënë Krasniqi.

Interesante