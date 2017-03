Alan Bersin, ish udhëheqësi i Politikave dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Departamentin për Siguri Kombëtare në administratën e Barack Obamës: Meta e di se transformimi i plotë i vendit nuk do të mund të bëhet vetëm brenda një gjenerate, por ai është një nga liderët e Shqipërisë që janë kujdestarët e këtij tranzicioni nga një ekonomi e prapambetur dhe një vend i korruptuar në një Shqipëri që pothuajse e duan të gjithë – vend me ekonomi të gjallëruar, shoqëri demokratike dhe sundim të ligjit.

14:59, 11 Mars 2017

Forbes, revista e famshme amerikane e biznesit që trajton çështje te ekonomisë globale dhe jo vetëm, ka shkruar një artikull të gjatë për lidhjet e Shqipërisë me dy superfuqitë botërore; Kinën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njofton Klan Kosova.

Në këtë artikull të Frobes thuhet se derisa SHBA-të po provojnë ta modernizojnë sistemin e drejtësisë dhe ta vënë rregullin në Demokracinë shqiptare, Kina në anën tjetër po investon shuma të majme parsh dhe çdo ditë e më shumë po sjellë produktet e saja në vendin e vogël të Ballkanit.

Sipas të intervistuarve të Forbes, siç është Alan Bersin, ish udhëheqësi i Politikave dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Departamentin për Siguri Kombëtare në administratën e Barack Obamës, kujdestar i këtyre tranzicioneve dhe lidhjeve të reja në Shqipëri është Ilir Meta, lideri i LSI-së, kryeparlamentari i Shqipërisë dhe akteri i kamotshëm në politikën shqiptare.

“Romanca politike që ka pasur Shqipëria me Kinën qysh nga koha e Komunizmit Sovjetik, tani është shndërruar në ekonomike. Derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po qëndrojnë të fokusuara në reformimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri dhe reforma të tjera, Kina është fokusuar në zhvillim. Si rezultat, përkundër se në anën tjetër të Detit Adriatik karshi Italisë, Shqipëria është e afërt me Kinën në shumë aspekte, siç edhe në atë ekonomik”, shkruan Forbes, njofton Klan Kosova.

“Nga mijëra kilometra largësi, investimet e Kinës po e modernizojnë Shqipërinë, por që ende është shumë vjet prapa fqinjëve të saj. Në marsin e vitit të kaluar Kina u bë vendi i dytë për shkëmbime tregtare me Shqipërinë, duke lënë prapa partnerët tradicionalë të Shqipërisë, si Greqia e Turqia. Në mes top pesë partnerëve tregtarë, asnjë nuk e ka rritur eksportimin për në Shqipëri si Kina, mbi 6.000 për qind”.

“Ne kemi një histori të gjatë së bashku që vjen nga formimi i një alternative të ideologjisë komuniste sovjetike. Mendoj se ajo histori edhe ka ndihmuar për të zhvilluar më shumë lidhjet ekonomike që i kemi tani”, thotë Ilir Meta, kryeparlamentari i Shqipërisë.

Meta, që është kryetar Kuvendi nga 2013, është lider i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ai ishte edhe në Uashington në inaugurimin e Donald Trump President i SHBA-ve.

“Kina investon në Shqipëri. Kemi ngritur partneritetin tregtar tani me ta dhe ky partneritet po e tejkalon atë me partnerët tanë tradicionalë në Europë”.

Meta tha edhe se disa rregullacione e bëjnë nganjëherë më të vështirë të realizohen marrëveshjet tregtare me europianë.

Ai ishte në Pekin në tetor, ku nënshkroi marrëveshje me “PowerChina”, një kompani e madhe ndërtimi, që ka edhe projekte të tjera në Shqipëri.

Forbes vazhdon shkrimin; “Në teori, kur vendet e Ballkanit buzë Adriatikut të bëhen pjesë e Bashkimit Europian dhe euro-zonës, nëse ajo mbijeton deri në vitin 2017, atëherë Kinezët do të kenë një pikëmbështetje të rëndësishme brenda unionit”.

“Në ndërkohë, SHBA-ja po provon ta përmirësojë në Shqipëri transparencën e Qeverisë dhe ta ndihmojë të bëhet një vend ku sundon ligji. Për Shqipërinë të dy këto, janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të ardhmen”.

“Por, prapëseprapë Shqipëria qëndron keq krahasimisht shteteve brenda Bashkimit Europian në çdo nivel. Gjithsesi, ka njerëz që thonë se Shqipëria po lëvizë në drejtimin duhur dhe këtë ka njerëz që ia atribuojnë Ilir Metës”.

“Mendoj se Meta është shumë praktik dhe e kupton historinë e Shqipërisë”, thotë Alan Bersin, ish udhëheqësi i Politikave dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Departamentin për Siguri Kombëtare në administratën e Barack Obamës.

“Meta e di se transformimi i plotë i vendit nuk do të mund të bëhet vetëm brenda një gjenerate, por ai është një nga liderët e Shqipërisë që janë kujdestarët e këtij tranzicioni nga një ekonomi e prapambetur dhe një vend i korruptuar në një Shqipëri që pothuajse e duan të gjithë – vend me ekonomi të gjallëruar, shoqëri demokratike dhe sundim të ligjit” thotë Bersin, njofton Klan Kosova.

“Shqipëria nuk është më shteti i dekadave të Partisë Komuniste”, shkruan revista amerikane, duke vazhduar, “njihet, paqëllimshëm ndoshta, si ‘Meka e marihuanës’ në Ballkan.

“Në dy vjetët e fundit, policia antidrogë e këtij shteti është munduar ta zhduk trafikimin e narkotikëve, që është, me gjasë, në nga problemet më të mëdha të Shqipërisë. Kinezët s’e shohin me sy të mirë këtë zhvillim. Nuk duan probleme në investimet e tyre”.

“Sindikatat e krimit të organizuar, me ndihmën e supozuar të disa politikanëve, besohet të prodhojnë rreth 900 tonë kanabis në vit, që vlen rreth 4.5 miliardë euro – gati sa gjysma e bruto-produktit të brendshëm të shtetit”.

“Zyrtarët më të lartë të shtetit janë akuzuar se nuk kanë bërë mjaftueshëm për ta hequr Shqipërinë nga harta e trafikut të drogës në Europë. Disa madje janë etiketuar si mbrojtës, por edhe si ndihmës, të të përfshirëve në të”.

Kështu, në dhjetor, Shqipëria miratoi ligje të reja duke shpresuar në dy gjëra: të ndalë trafikantët dhe ta bëjë vendin të përshtatshëm për investimet e huaja. Lufta kundër drogës mbetet çështje kyçe në Shqipëri dhe një nga pengesat për t’u bërë anëtare e Bashkimit Europian.

“Me gjithë rritjen e drogave të tjera në Ballkan, në Shqipëri dominon marihuana – e vetmja drogë që paligjshëm mbillet atje”.

Me politikat e reja, qeveria shqiptare ka premtuar të përdorë vrojtimin nga avionët dhe teknika të tjera të sofistikuara për ta bërë më të lehtë diktimin në distancë. Sipas raporteve, Shqipëria synon që të arrijë sundimin e rendit dhe ligjit, duke bërë disa nga liderët e vendit që ta trajtojnë seriozisht korrupsionin.

Në fillim të muajit, drama shqiptare e drogës e vendosi ambasadën e SHBA-së në Tiranë në qendër të reagimit.

Ambasadori Donald Lu u hoqi vizat 70 prokurorëve, sipas zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm. Si përgjigje, Adriatik Llalla, e quajti vendimin personal.

Vetëm anëtarëve të një partie iu mohuan vizat, që e bëri Partinë Socialiste, e cila udhëheq me vendin, të pyesë Departamentin e Shtetit pse reagon kaq fuqishëm dhe shpejtë në reformën në drejtësi, duke veçuar qeveritarë dhe anëtarë të vetëm një partie.

Në ndërkohë, ambasadori Lu tha për versionin anglisht të mediave lokale se kryeparlamentari Ilir Meta ka rol qendror në avancimin e implementimit të reformës së gjyqësorit.

“Roli i Metës ishte qendror në adoptimin e amendamenteve kushtetuese të korrikut të vitit 2016”, raportohet të ketë thënë ai.

Zyra e Lu nuk ka reaguar për komentet lidhur me çështjen e vizave, përmes Departamentit të Shtetit. Departamenti i Shtetit nuk komenton pse vizat janë refuzuar.

“Megjithatë, në fund, kjo dramë gjeopolitike, nuk po e bën Kinën të largët për shqiptarët, që e shohin Uashingtonin të marrë anë”.

Jashtë peizazhit kompleks gjeopolitik, Wall Street Journal, e sheh Shqipërinë si tjetër shtet ballkanik ku nuk mund të investohet.

Vitin e shkuar, JP Morgan dhe Bank of Amerika ishin prezent në Shqipëri, që shiste borxhin investitorëve. Ata lëshuan bono në vlerë 300 milionë dollarë, që u kaluan për 150 milionë tjera.

“Këtu hyn në lojë Kina. Investimet e jashtme direkte kanë arritur në 50 për qind të GDP-së, kryesisht në naftë, metalurgji, infrastrukture dhe sektorët telekomunikues. Kinezët mendojnë se Ballkani dhe vendet tjera ish-komuniste jashtë Unionit Europian do të luajnë rol në projektin e saj të Rrugës së Mëndafshtë”.

“Kombet e pasura të Ballkanit tashmë janë pjesë e skenarit të Kinës. Maqedonia dhe Serbia janë pjesë e së ashtuquajturës Rrugë Mëndafshi drejt Europës. Të tjera shtete po munohen të vjelin përfitime nga investimi kinez. Shqipëria është një nga to”.

Arian Spase, drejtor i departamentit për Marrëdhënie me BE-në në ministrinë e jashtme shqiptare, ka thënë se, megjithëse Greqia dhe Italia janë partnerë tradicionalë, kriza ka bërë që Shqipëria të kërkojë të tillë edhe larg.

FocusEconomy pret që rritja ekonomike e Shqipërisë të ketë ecje lart në kurbë, nga 3.3 për qind sa ishte vitin e shkuar, në 3.7 për qind këtë vit.

“Ne jemi rrugës për t’u integruar në Bashkimin Europian. Shpresojmë që investimet nga ato shtete do të rriten. Kina e sheh vendin tonë si mundësi. Jem të lumtur me këtë fakt”, pohoi Meta në fund.

Teksti i Forbes me titull origjinal “China Courts Albania Investment As U.S. Pushes Reforms“, është përkthyer nga klankosova.tv

klankosova.tv