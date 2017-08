-Todo el mundo tiene una amiga, hermana, tía, abuela o madre que padece de cancer, por eso acepto el reto y me uno a la gran batalla con Susan G Komen 🎀🎀🎀 – Ando en modo de guerra, voy a formar el equipo más grande de la historia y te invito a que te inscribas al Team Yankee accediendo a komenpr.org – Te espero el 8 de octubre para caminar junto a todas las guerreras que día a día dan la batalla -Team Yankee 🎀🎀🎀 🇵🇷🇵🇷🇵🇷 #teamyankee

A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on Aug 4, 2017 at 2:37pm PDT