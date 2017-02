22:36, 19 Shkurt 2017

Michael Flynn, ish-këshilltari për Siguri Nacionale i Donald Trump, kishte mohuar në një intervistë muajin e kaluar me agjentët e FBI-së, se kishte diskutuar me ambasadorin rus për sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Rusinë, para se, Donald Trump, të inaugurohej president, ka marrë vesh The Washington Post, njofton Klan Kosova.

Kjo intervistë e 24 janarit, mund ta vë në rrezik ligjor Flynn-in i cili më vonë ka pranuar se kishte diskutuar edhe për sanksionet me ambasadorin rus, Sergey Kislyak, për çka edhe dha dorëheqjes nga posti i tij si këshilltar i Trump-it.

Në SHBA të gënjesh FBI-në është vepër penale.

Por, disa zyrtarë thonë se ende nuk dihet nëse prokurori do të hapë një rast për këtë çështje, për arsye se Flynn mund të manovrojë me atë se çfarë është definicioni i fjalës “sanksione”.

Ai po ashtu i kishte thënë FBI-së se nuk i kujtohet krejt çfarë kishte biseduar me ambasadorin rus, thonë disa zyrtarë shtetërorë për Washington Post.

I pyetur për këtë nga gazeta amerikane, Flynn nuk ka dhënë përgjigje.

Po ashtu, as FBI dhe as Departamenti i Drejtësisë nuk kanë pranuar të japin ndonjë koment, njofton Klan Kosova.

klankosova.tv

