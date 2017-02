12:31, 22 Shkurt 2017

Zgjedhjet dhe zbatimi i reformës në drejtësi janë ‘çelësi’ i hapjes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian. Raporteri dhe eurodeputeti Knut Fleckenstein në një dalje për mediat tha se i ka kërkuar këshillit që negociatat të çelen sa më shpejt që të gjithë të jenë të besueshëm.

Fleckenstein tha se nuk dëshiron të komentojë protestën e PD-së që është një çështje e brendshme por u ka kërkuar deputetëve të opozitës të kthehen në Kuvend.

“Nuk do të ndërhyj dhe as nuk do të bëj komente për protestën, pasi është një çështje e brendshme. Kjo është e drejta e qytetarëve, e opozitës dhe në veçanti që opozita të tregojë se çfarë kërkon. Por bojkoti i Kuvendit është për mendimin tonë jo mënyra e duhur sidomos përsa i përket zgjedhësve që kanë votuar për deputetët e Kuvendit. Prandaj u kërkoj kolegëve dhe miqve të mi në PD të vazhdojnë atë që mendojnë është e nevojshme, por u kërkoj që të kthehen në punë. Dhe ky nuk është vetëm opinioni i Fleckensterin por dhe i Kukan, eurokomisionerit Hahn, zonjës Mogherini dhe të tjerë”, tha ai.

Jashtë komentit të Fleckenstein nuk kanë qëndruar edhe përplajset mes ambasadorit Donald Lu dhe kryeprokurorit Llalla. Ai tha se të gjithë po luftojnë për një objektiv. “Ne po luftojmë për të njëjtin objektiv, dhe ndonjëherë ka keqkuptime, por nuk është një luftë personale e Donaldit, Romanës apo Knutit, por jemi të bashkuar dhe përfaqësojmë institucionet e BE-së dhe autoriteteve të SHBA”, tha ai, raporton TCH, përcjellë Klan Kosova.

