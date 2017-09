11:27, 19 Shtator 2017

Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein ka deklaruar se për hapjen e negociatave të anëtarësimit nuk do të ketë kushte shtesë.

“Vendimi për hapjen e negociatave është e Këshillit të Europës dhe jo e Parlamentit Europian. Megjithatë ne do të punojmë në mënyrë që negociatat me Shqipërinë të çelen në gjysmën e parë të vitit që vjen. Përsëris se nuk është PE ai që e vendos këtë, por Këshilli dhe Shqipëria duhet të vazhdojë të punojë shumë dhe pas çeljes së negociatave do të mund të diskutojmë për çështje të tjera”, ka thënë Fleckenstein, raporton TCH, transmeton Klan Kosova.

Në këtë situatë, ka shtuar ai, nuk ka hapësira për kushte shtesë përveç 5 prioriteteve. “Me zyrtarët shqiptarë fola për zgjedhjet dhe zhvillimet me 5 prioritetet kyçe. Nuk do të ishte e ndershme të krijoheshin kushte të tjera për hapjen e negociatave”, ka thënë Fleckenstein.

