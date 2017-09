12:15, 27 Shtator 2017

Kryeministri Ramush Haradinaj është duke qëndruar për vizitë zyrtare në Shqipëri, ku është pritur me ceremoni të lart shtetërore.

Së bashku me kryeministrin e Shqipërisë, pas takimit që kanë mbajtur ata kanë dalë në një konferencë për media ku kanë folur për çështje më rendësi që prekin të dyja vendet, njofton Klan Kosova.

Kosova dhe Shqipëria së shpejti sipas dy kryeministrave do të kenë një kalim të zakonshëm kufitar dhe jo siç është tani, nuk do të ketë dyfishim të doganave për kosovarët në portin e Durrësit si dhe do të punohet më shumë në çështje administrative si puna e diplomave.

“Nismat duken të thjeshta, por problemet që zgjidhjen përmes këtyre nismave janë të mëdha”, tha Rama në konferencën për media.

“Shqipëria dhe Kosova duhet të përfitojnë nga procesi i Berlinit – përmes kordinatorve tanë”.

“Poashtu kemi rënë dakord t’i japim fund historisë së shpenzimeve të paarsyeshme për të mbajtur seli diplomatike veç e veç.

“Kemi fol që të kemi një plan për krijimin e një fondi të përbashkët të shqiptarëve”.

Rama e ka siguruar Haradinajn se do ta mbështesë Kosovën në të gjitha sfidat që i ka para vetës si në integrimet euroatlantike, poashtu edhe në krijimin e Forcave të Armatosura, njofton Klan Kosova.

“Diplomacia jonë ka qenë dhe do të jetë edhe më aktive si për njohjet ashtu edhe për anëtarësimin në organizata ndërkombëtare”.

“Shqipëria e mbështetë dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit”.

Haradinaj e ka falënderuar Ramën për pritjen dhe gjithë mbështetjen ofruar.

“Në krejt rrugëtimin e Kosovës nuk kemi qenë kurrë vetëm e kemi pas Shqipërinë”.

Pas takimit me homologun Rama, Haradinaj do të takohet edhe me Presidentin Ilir Meta.

Pasdite do të takohet edhe me kryetarin e Kuvendit Gramos Ruçin si dhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Bashën.

klankosova.tv

