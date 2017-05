18:20, 27 Maj 2017

Sot ka nisur dita e parë e muajit të shenjtë të Ramazanit!

E me këtë rast, këngëtarja Fjolla Morina e mbuluar pranë një xhamie i ka uruar të gjithë besimtarët mysliman të cilët do të agjërojnë, duke thënë: “Selam alejkum. Urime muji i shenjet i Ramazanit.In shaa Allah do te kemi agjerim te lehte dhe te pranuar”.

Fjolla këtë e tha nën një video të shkurtër të ndarë në llogarinë e saj në Instagram, njofton Klan Kosova.

