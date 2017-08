20:00, 29 Gusht 2017

Paris Jackson ka shkruar një letër prekëse për babanë e saj të ndjerë, Michael Jackson, i cili sot ka ditëlindjen e tij të 59-të, transmeton Klan Kosova.

“Urime për dashurinë e jetës time, personi i vetëm i cili më mësoi çfarë në të vërtetë është pasioni, personi që më tregoi çfarë është morali, dhe si të ëndërroj”, shkroi aktorja 19-vjeçare, së bashku me një fotografi të babait të saj.

Paris vazhdoi: “Unë asnjëherë s’do të ndjejë dashurinë që e ndjeva me ty, ti je gjithmonë me mua, dhe unë jam gjithmonë me ty. Faleminderit për magjinë, sot dhe përgjithmonë”.

Michael Jackson vdiq në vitin 2009.

