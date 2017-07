18:39, 24 Korrik 2017

Presidenti i zgjedhur i Shqipërisë, Ilir Meta ka mbajtur një fjalim me rastin e zgjedhjes në këtë detyrë shumë të rëndësishme.

Meta tha se në krye të presidencës do të punojë për shqiptarët, kudo ata jetojnë. Ai ka theksuar se do të jetë në shërbim të shqiptarëve etnikë në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi dhe në diasporë. Ai ka shtuar se do të respektojë edhe pakicat etnike në vend.

“Unë do të përpiqem të jem në lartësinë e duhur për të shërbyer si president ndaj shqiptarëve, kudo ata jetojnë, në Shqipëri, Kosovë, në Maqedoni ose në Luginën e Preshevës. Gjithashtu do të respektoj edhe pakicat etnike në vend”, u shpreh Meta në fjalën e tij në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, shkruar gazeta Shekulli.

Kreu i shtetit shqiptar Ilir Meta ka shtuar se presidenca do të jetë në shërbim të shtetit shqiptar, do të respektojë ligjet e Republikës së Shqipërisë, duke i shpallur luftë krimit dhe korrupsionit.

Interesante