21:00, 4 Shtator 2017

Një dokumentar i ri shpalos orët e fundit të lokalistit të bendit INXS, Michael Hutchence, mes tyre edhe fjalët e tij të fundit.

“Michael Hutchence – The Last Rockstar is a Seven Network” është dokumentar i krijuar nga një hulumtim dyvjeçar në jetën e Hutchence.

Fjalët e tij të fundit ishin pjesë e tekstit të këngës së tij:

“Shiko në tollovinë që je duke e bërë. Shiko në tollovinë në fytyrën tënde. Dhe tërë hidhërimin që ka nisur të shfaqet”, shkruan Hutchence.

“Pesë vjet askush nuk dëgjon. Veç një tjetër zemër e frikësuar që të rrahë”.

Interesante