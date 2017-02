15:47, 16 Shkurt 2017

Partia Fjala ka uruar të gjithë qytetarët me rastin e shënimit të nëntëvjetorit të Pavarësisë së Kosovës

“17 shkurti i vitit 2008, paraqet datën e kurorëzimit të sakrificës së shumë brezave për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Shumë bijë dhe bija ranë dëshmorë për liri dhe pavarësi, shumë të tjerë u dënuan dhe u përsekutuan, por kurrë nga ideali për liri dhe pavarësi nuk u dorëzuan”.

“Në krye të kësaj sakrifice dhe përkushtimi për liri dhe pavarësi qëndron Komandanti Legjendar Adem Jashari i cili nuk kurseu as jetën e tij dhe as familjen e tij, kështu për këtë ditë ai sëbashku me familjen e tij dhanë jetën dhe u bënë shembull për brezat që do të vijnë se si luftohet dhe si vdiset për liri dhe pavarësi.

“Të dashur qytetarë, ne duhet të punojmë që vendi ynë i dashur, Kosova jonë e dashur, të gëzoj vërtetë atë që e meriton, që amaneti i dëshmorëve tonë në krye me Komandantin Legjendar Adem Jashari të realizohet, ku liria, drejtësia dhe pavarësia të jetësohet në kuptim të plotë të fjalës.

Urime, shëndet dhe suksese për 9 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës”, thuhet në urimin e kësaj partie, transmeton Klan Kosova.

