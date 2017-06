15:21, 9 Qershor 2017

Në hapjen e ekspozitës së edicionit të dytë të çmimit Artistët e Rinj – AR17 është shpallur fitues, Shpend Havolli.

Juria profesionale ka qenë e përbërë nga Basak Senova, kuratore dhe dizajnere nga Turqia( kryetare e jurisë); Adem Rusinovci- skulptor dhe profesor në Fakultetin e Arteve në UP, si dhe Ivan Moudov, artist nga Bullgaria, njofton Galeria Kombëtare e Kosovës, transmeton Klan Kosova.

Havolli ka fituar vijimin në rezidencën gjashtë-javëshe të Fondacionit Morra-Greco, në zemrën e qytetit të bukur të Napolit të Italisë. Ky fondacion cili mbështet programin AR duke mundësuar qëndrimin e fituesit të sivjetmë aty.

Fondacioni Morra-Greco përfaqëson një qendër kulturore për artistët Italianë dhe ndërkombëtarë si vendshkëmbim idesh dhe për të lënë gjurmë me artin e tyre. Me t’u kthyer në Kosovë, Shpendi do të hapë ekspozitën e tij me projektet e realizuara gjatë rezidencës.

Ky edicion po ashtu ka edhe çmimin e dytë të cilin e fituan Jetullah Sylejmani dhe Altin Krasniqi. Ata do të ndjekin programin dyjavor në Biella të Italisë dhe Shkodër, në platformën edukative multimediale UNIDEE ( Universiteti i ideve) që ofron module rezidenciale.

UNIDEE është iniciuar nga Cittadelarte /Fondacioni Pistoletto në bashkëpunim me Art House në Shkodër e themeluar nga artisti i mirënjohur Adrian Paci. Vetë ideja e Cittadelarte, e themeluar nga artisti i njohur Michelangelo Pistoletto, është të krijohet një model edukativ që bazohet në teorinë kritike, aktivizmin dhe praktikën artistike me nivele të ndryshme të interaksionit dhe shkëmbimit.

Interesante