9:29, 20 Shkurt 2017

Bajram Gecaj, Zëvendësministër i Administrimit të Pushtetit Lokal ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me Kryetarin e komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa.

Kjo marrëveshje përmban financimin e projektit të ndërtimit të pesë fushave të sportit në Ferizaj, përcjellë Klan Kosova.

Lajmin e ka bërë të ditur vet Gecaj, në një njoftim në llogarinë e tij në rrjetin social facebook.

Gecaj ka bërë të ditur se fushat e sportit do të ndërtohen në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dramjak, Sojevë dhe Muhoc, njofton Klan Kosova.

‘’Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, dhe Kryetari i komunës së Ferizajt, z. Muharrem Sfarqa , kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi për financimin e projektit “Ndërtimi i 5 fushave të sportit në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dramjak, Sojevë dhe Muhoc” në Komunën e Ferizajt.

Mbështetja e MAPL-së për financimin e projekteve kapitale, do të vazhdojë edhe me komunat tjera të Kosovës, ndërsa, janë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me komunat, Gjakovë, Obiliq, Lipjan, Viti, Skenderaj, Istog, Hani i Elezit, Deçan, Mitrovicë, Vushtrri, Drenas, Fushë Kosove, Kaçanik, Pejë, Gracanicë, Podujevë, Gjilan, Suharekë, Kamenicë dhe Zubin Potok’’ ka përfunduar Gecaj në statusin e tij, përcjellë Klan Kosova.

