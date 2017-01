18:38, 9 Janar 2017

Pothuajse të gjithë ne e kemi pasur këtë problem: të gjejmë një film të mirë për ta parë, pas një ditë të lodhshme pune.

Të kalosh kohë më shumë duke e kërkuar filmin se sa duke e parë atë, është një situatë e njohur për shumë nga ne.

Më poshtë është një koleksion i filmave që ia vlejnë të ja kushtoni kohën tuaj, e madje do të ju relaksojnë pas stresit dhe lodhjes së punës, transmeton Klan Kosova.

Populaire

The Danish Girl

Rat Race

Where the Heart Is

Taxi

13 Going on 30

Brooklyn

Chalet Girl

New York Minute

Material Girls

Just Love Me Tylko mnie kochaj

Suite Française

The Age of Adaline

It’s Complicated

Deck the Halls

