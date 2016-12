19:57, 31 Dhjetor 2016

Kryeqyteti do të shndrijë në mesnatë në momentin e ndërrimit të vitit . Një spektakël fishekzjarre do të pushtojë qiellin e Tiranës, si dhe një koncert i madh do të zhvillohet në sheshin “Nënë Tereza”.

Përveçse këngëtarëve të njohuer në sheshin “Nënë Tereza “ në orën 12.00 do të jenë dhe dy motrat Vjollca, Marina dhe Luana, shkruan Top Channel.

“Ka për të qenë një koncert i konceptuar shumë ndryshe, fantastik. Një koncert, ku do të jenë disa nga emrat më të mirë të muzikës shqiptare, por edhe performanca të jashtëzakonshme. Duhet të vini me patjetër dhe të mos e humbisni, sepse ka për të qenë ora 00:00, momenti i hedhjes së fishekzjarreve, një spektakël i garantuar dhe që ka për të mbetur shumë gjatë në memorien tuaj. Mos mungoni, hajdeni për t’u argëtuar dhe për ta përcjellë me hare vitin 2016”, tha Marina Vjollca, moderatore.

Klajdi Selimi dhe grupi i tij i baletit do të performojnë në këtë koncert të madh që pritete të ndezë atmosferën festive në Tiranë.

“Do të performojnë edhe vajzat Elementriks, do të kemi “Lazer Show”. Urimet më të mira, ju presim që të gjithëve në shesh, mos mungoni, super koncert”, tha Klajdi Selimi.

Këngët e zgjedhura ritmike, atmosfera që premtojnë se do ndizet në mesnatë në kryeqytet duket se do të mposhtin dhe temperaturat e ulëta që janë parashikuar në këtë 31 dhjetor.

Interesante