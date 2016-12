21:47, 29 Dhjetor 2016

Festa e nderimit te vitit ne kryeqytet do te mund te festohet edhe jashtë me disa aktivitete qe do organizohen nga bashkia e Tiranës.

Për të dytin vit radhazi, Bashkia e Tiranës do të sjellë një risi jo vetëm për kryeqytetin, por edhe qytete të tjera, shkruan Top Channel.

“’Countdown’-i do të jetë hera e dytë që do të bëhet në Shqipëri, pasi e bëmë edhe vjet. Ne e kemi pritur me të gjithë qytetarët dhe e kemi pritur edhe këtë vit”, thotë Dhame.

Koncerti festiv i ndërrimit të viteve do të nisë në sheshin “Nënë Tereza” në orën 23:00 të së shtunës dhe do të vijojë në orët e para të mëngjesit.

