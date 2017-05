Chelsea siguroi matematikishit titullin e Premierligës me fitoren minimale prej një goli ndaj WBA, të premten mbrëma.

Është ky titulli i gjashtë për skuadrën nga Stamford Bridge dhe i pari nën drejtimin e strategut italian Antonio Conte.

