21:28, 7 Nëntor 2017

Ferit Idrizi, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Vushtrrisë, ka thënë se të gjithë qytetarët, edhe në fshatrat e skajshme, do të kenë qasje në rrejtin e ujësjellësit dhe kanalizimit deri në fund të vitit 2018.

Në Magazinën Lokale të Klan Kosovës ai ka deklaruar se kontraktorë të ndryshëm janë duke kryer punët në terren, ndërsa ka lavdëruar cilësinë e ujit me të cilin furnizohen qytetarët e Vushtrrisë.

“Të gjitha fshatrat e Vushtrrisë do të kenë rrjet ujësjellësi dhe kanalizimi deri në vitin 2018. Është duke u punuar në këtë drejtim. Kontraktorët janë duke kryer punët e tyre. Është duke u shtrirë rrjeti në pjesën lindore të fshatrave, si dhe në atë perëndimore”.

“Fabrika e ujit është menaxhuar nga Ministria e Financave. Komuna vetëm ka identifikuar parcelat ku do të ndërtohet ajo. Fabrika e ndërtuar është më modernja në Ballkan. Ndërsa deri në fund të vitit të ardhshëm gjithcka do të kryhet dhe qytetarët e krejt komunës do të kenë ujë të pijes dhe sistem kanalizimi”.

