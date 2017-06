18:15, 4 Qershor 2017

The Black Eyed Peas kanë vetëm dashuri për Fergie.

Ditëve të fundit janë përhapur shumë thashetheme se Fergie nuk do të jetë më pjesë e grupit duke u fokusuar kështu në karrrierën e saj solo.

“Askush nuk do ta zëvendësojë Fergie”, ka thënë grupi që pëbëhet nga Will.i.am, apl.de.ap dhe Taboo kur kanë folur për thashethemet nëse Nicole Scherzinger do ta zëvendësojë Fergie-n.

“Fergie ka një ëndërr dhe ne e mbështesim ëndrrën e saj”, ka thënë grupi tutje, transmeton Klan Kosova.

Will.i.am ka thënë madje se ai ka shkruar disa këngë për albumin e Fergie “Double Dutchess” dhe se i tërë grupi është i lumtur që ajo po punon në albumin e saj të ri.

“Ne ishim duke punuar në albumin tonë “Masters of the Sun” për katër vjet e gjysmë, dhe kishim plane ta publikonim këtë album. Ky album nuk është tradicional në asnjë formë, është shumë dimensional. Por ky album mund të ekzistojë në të njëjtën kohë me albumin e Fergie dhe ne jemi të lumtur për të”, ka vazhduar ttuje ai.

Will.i.am ka rikonfirmuar edhe njëherë se Fergie nuk do të zëvendësohet në asnjë mënyrë.

“Siç thashë, Fergie nuk do të zëvendësohet. Ne kemi bashkëpunuar me shumë femra në të kaluarën, mund të kemi edhe bashkëpunime të tjera por askush nuk do ta zë vendin e Fergie”, ka përfunduar ai.

