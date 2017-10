“Partitë tjera kanë qenë të lidhura me pushtetin qendror, ndaj duan të mos ç’kapen as nga ai lokal. Janë këto parti pa parime, që vetëm gënjejnë. Rina është perspektiva e qytetit dhe ajo është tek Vetëvendosja”

15:41, 14 Tetor 2017

Mitrovica i ka dhënë shumë Kosovës, por nuk përfitoi asgjë, veç ndarjes dhe premtimeve, ndaj votoni numri dhjetë në krye të listës dhe lërini numrat tjerë, ka thënë Albin Kurti në tubimin e Lëvizjes Vetëvendosje në këtë qytet.

“Le të fitojmë bashkë, për çdo lagje, për çdo fshat, pasi gjithë këto vjet ishin qeverisje pa plan dhe investime pa nevoja. Vetëvendosje e do transparencën, do t’ua ofrojë transportin, ujin e sistemin e kanalizimit, si dhe do ta ndalë korrupsionin. Këto i kemi bërë në Prishtinë, do t’i bëjmë edhe në Mitrovicë”.

Ndërsa, kandidati për kryetar të Mitrovicës nga ky subjekt, Fehmi Ferati, para të mbledhurve është zotuar dhe betuar se do të jetë me mitrovicasit me mendje e zemër, për një qytet të zhvilluar.

“Partitë tjera kanë qenë të lidhura me pushtetin qendror, ndaj duan të mos ç’kapen as nga ai lokal. Janë këto parti pa parime, që vetëm gënjejnë. Rina është perspektiva e qytetit dhe ajo është tek Vetëvendosja”.