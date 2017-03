Ka ndërruar jetë simpatizuesja e Beyonce e cila vuante nga sëmundja e kancerit.

Kjo ka ndodhur vetëm disa ditë pasi ajo realizoi ëndrrën e saj të cilën e kishte të fliste njëherë me idolin e saj Bey, njofton Klan Kosova.

Beyoncé facetiming with Ebony, a fan with a rare cancer disease whose last wish was to see Beyoncé. ❤️️💙 pic.twitter.com/pCkGzF4feZ

— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) March 22, 2017