13:21, 26 Gusht 2017

Fansat e Beyonce kanë akuzuar Tylor Swift se ka kopjuar video-projektin Lemonade të ikonës së muzikës.

Ata në rrjete sociale kanë vënë në spikamë se videoja e re e Sëift e titulluar Look What You Made Me Do ngjan shumë me paraqitjen e Beyonce tek Lemonade.

