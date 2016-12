19:01, 27 Dhjetor 2016

Fansat të cilët po mbajnë zi për vdekjen e legjendës së muzikës botërore, George Michael kanë kaluar ditën e Krishtlindjeve duke bërë homazhe dhe vendosur lule pranë shtëpisë së tij në veri të Londrës, transmeton Klan Kosova.

Shkaku zyrtar i vdekjes së 53-vjeçarit nuk është bërë i ditur, por sipas deklaratës së publicistit të tij, vdekja e Michael ishte paqësore.

Fansat të cilët vizituan shtëpinë e këngëtarit u përlotën teksa tufat me lule filluan të shtoheshin për nder të artistit.

Në karrierën e Michael përfshihen hite si “Wake me up before you go-go”, “Freedom”, “I’m your man”, “A different corner” si dhe të mirënjohurat “Careless Whisper” dhe “Last Christmas”.

