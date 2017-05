Janë konfirmuar fanellat e Barcelona për edicionin 2018-18.

Dizajni tradicional me shirita të kaltër dhe të kuq janë ridizajnuar për t’u ngushtuar duke ruajtur simetrinë, pa shumë ndryshime tjera.

Our new kit for the next season!

The shirt never sleeps.

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/NaixpxxKZp

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2017