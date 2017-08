17:26, 28 Gusht 2017

Autor: Lum Gashi

Projekti më i madh për Hulumtim dhe Inovacion i Unionit Evropian, Horizon 2020, nuk ka mundur ta përfshijë edhe Fakultetin e Inxhinierisë Kompjuterike dhe Elektrike të Kosovës për arsye të mungesës së stafit dhe akreditimit.

Bleron Klaiqi, pjesë e këtij projekti, ka thënë për klankosova.tv se ka tentuar ta integrojë Universitetin e Prishtinës në këtë projekt, por nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike i është thënë se nuk kanë akreditim për programe të doktoraturës, dhe as staf që ta mbështesin një program të tillë.

Klaiqi, i doktoruar në Universitetin e Sheffield, ka thënë se Horizon 2020 është projekti më i madh deri tash i BE-së, me një buxhet prej 80 miliardë eurosh për shtatë vjet.

Ai në mënyrë specifike ka folur për programin e doktoraturës mes akademisë dhe industrisë të quajtur H2020-MSCA-ITN-EID.

“Ky program është shumë i mirë për studentët e Universitetit të Prishtinës që të studiojnë në programin e doktoraturës brenda Horizon 2020”.

“E kam kontaktuar Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike mirëpo më kanë thënë se nuk kanë akreditim për programe të doktoraturës dhe staf që ta mbështesin një program të tillë”.

“Edhe pse akreditimi mund të jetë pengesë serioze, nuk kam qenë i kënaqur me angazhimin për ta tejkaluar këtë pengesë, qoftë edhe në një të ardhme të afërt, apo për të propozuar një projekt alternativ ku FIEK do të mund të merrte pjesë”, ka thënë Klaiqi për klankosova.tv.

Sipas tij, Universiteti i Sheffield ia ka mundësuar atij që ta integrojë edhe Universitetin e Prishtinës në këtë projekt në të cilin do të bënin pjesë edhe disa universitete dhe kompani të njohura botërore.

“Pasi që ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme e bashkëpunimit me universitete dhe kompani me renome botërore, kam shpresuar që interesimi do të ishte më i madh, duke marrë parasysh se do të kishte efekt pozitiv për Kosovën”.

“Kjo iniciativë është për t’i vetëdijesuar kosovarët për mundësitë që i ofron projekti H2020, nëse merren hapat e duhur të institucioneve”.

Megjithatë, Klaiqi ka insistuar se nuk do të dorëzohet në iniciativa të tilla për hir të studentëve.

Në anën tjetër, dekani i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK), Enver Hamiti, ka thënë për klankosova.tv se aktualisht ky fakultet nuk ka program doktorate dhe nuk ka aplikuar për riakreditim, sepse nuk ka staf të nevojshëm akademik.

“Kam bërë shumë përpjekje për të shkuar tutje me këtë projekt por rrethanat në të cilat ndodhet UP dhe FIEK këtë nuk e mundësojnë”.

“Aktualisht, FIEK nuk ka program doktorate (i ka skaduar akreditimi trevjeçar) dhe nuk ka aplikuar për riakreditim, sepse nuk ka staf të nevojshëm akademik”.

Hamiti ka shpjeguar se në këtë periudhë janë pensionuar tetë mësimdhënës, ndërsa nuk kanë arritur që ta punësojnë asnjë mësimdhënës të ri, duke u arsyetuar që kjo fushë është shumë specifike dhe Kosova i numëron në gishtërinj njerëzit të cilët kanë doktoratë në këtë fushë.

“Gjithashtu, UP po ndjek kritere të veçanta për përzgjedhjen e stafit akademik. Rrjedhimisht, asnjë kandidat i ri nuk është punësuar në FIEK për vite me radhë. Për më tepër, jemi ballafaquar edhe me probleme më serioze, siç është mungesa e mësimdhënësve të fushës së Elektroenergjetikës”.

Për më tepër, Hamiti ka njoftuar se së shpejti do të mbarojë akreditimi edhe për nivelin Bachelor dhe Master.

“Përpara kësaj situate pothuajse jemi të pafuqishëm, sepse shoqëria dhe institucionet përgjegjëse nuk kanë mirëkuptim për situatën në të cilën gjendet fakulteti ynë”.

Ai ka deklaruar se aktualisht po e planifikojnë riorganizimin e fushave të studimeve me qëllim minimizimin e pasojave të vendimeve të Këshillit Shtetëror të cilësisë së arsimit të lartë, dhe shpresojnë që t’i rikthejnë edhe studimet në nivelin e doktoratës, gjë që kërkon kohë.

