16:38, 8 Maj 2017

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit i ka ndarë çmimin Kombëtar për Vepër Jetësore regjisorit Fadil Hysaj i cili ka qenë i nominuar nga Shoqata e Artistëve të Teatrit Kombëtar, teatri profesional “Adriana Abdullahu” në Ferizaj, Fakulteti i Arteve dhe nga Qendra Multimedia.

Ky çmim do të shoqërohet me shpërblim financiar me pesë mijë euro.

Ndërkaq, Çmimi Vjetor për Shfaqjen më të Mirë për vitin 2016 ndahet për shfaqjen “Eshtrat vijnë vonë” me tekst të Teki Dervishit nën regjinë e Martin Koçovskit, nominuar nga Teatri Kombëtar i Kosovës.

Çmimi vjetor për Regjinë më të mirë i ndahet regjisores Sevdije Ajeti për shfaqjen “Sapotlem” e autorit Juan Jose Arreola, nominuar nga “Euro Balkan Institute”.

Çmimi për Aktorin/Aktoren më i Mirë për vitin 2016 i ndahet balerinit Sinan Kajtazi, për rolin kryesor Albert, në shfaqjen e baletit “Zhizell”, nominuar nga Baleti Kombëtar i Kosovës.

Çmimi vjetor për Prezantimin më të Suksesshëm Ndërkombëtar i ndahet Qendrës Multimedia.

Çmimet tjera vjetore për teatër në bazë të rregullores për ndarjen e çmimeve për teatër shoqërohen me shpërblim financiar në vlerë prej 2500 euro secila.

Juria ka qenë në përbërje të regjisorit Agim Selimi, kryetar jurie, Ramadan Musliut, kritik letrar, Besim Rexhajt, dramaturg, Bislim Muçajt, aktor dhe Bardh Frangut, shkrimtar dhe publicist, transmeton Klan Kosova.

Interesante