14:45, 6 Tetor 2017

Një postim i bërë nga Gëzim Kelmendi për paradën në mbështetje të komunitetit LGBTI që do të mbahet të martën në Prishtinë e që është emëruar “Parada e parë e Krenarisë”, është fshirë nga Facebook, njofton Klan Kosova.

Ish-deputeti dhe kryetari i Partisë Fjala kishte shkruar se “nuk na duhet parada e homoseksualëve”.

Kelmendi vazhdonte postimin duke shkruar se “homoseksualët rrënojnë dhe shkatërrojnë vendin dhe popullin tonë. Ata synojnë ta përhapin këtë sëmundje në vendin tonë dhe të paraqesin diçka si normale në emër të demokracisë. Se sa janë të rrezikshëm homoseksualët, tregon fakti se ata janë bartësit kryesor të sëmundjes vdekjeprurëse AIDS”.

Kjo gjuhë është cilësuar si e papranueshme nga Facebook dhe prandaj Kelmendit i është fshirë postimi duke u njoftuar se “ajo që keni postuar bie ndesh me standardet e komunitetit tonë”.

Vërejtja e Facebook vazhdon se “ne largojmë postime që fyejnë njerëzit në bazë të racës së tyre, etnisë, religjionit, orientimit seksual, apo aftësive të kufizuara të tyre”.

Kelmendi këtë vërejtje nga Facebook e ka marr si tendecë e imponimit të një gjuhe të caktuar.

“Paramendoje, Facebook-u ma fshinë postimin që kam bërë për paradën e homoseksualëve.Po dëshirojnë me ‘zorr’ me na shti me i dashtë homoseksualët. Jo more, kur të doni dhe kur të dëshironi, debatojmë me gjuhën e argumenteve, por jo me gjuhën e imponimeve”.

klankosova.tv