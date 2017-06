22:00, 12 Qershor 2017

Klan Kosova ka publikuar Exit Pollin e realizuar për këto zgjedhje te parakohshme, ku rezultati ka treguar të parin koalicionin PAN me 40% pasuar nga Vetëvendosje me 30% dhe koalicioni LAA është radhitur i treti me 27%, ndërsa partitë e tjera kanë marrë 3%.

Lidhur me këto rezultate ka pasur reagime të shumta, mirëpo krahasuar me rezultatet zyrtare të publikuara nga KQZ-ja, Exit Poll ka paraqitur rezultate të sakta, të cilat kanë një dallim shumë të vogël (Exit Poll ka paraqitur deklarimet e votuesve kosovarë, përveç vendvotimeve në vendet me shumicë serbe).

Analisti Astrit Gashi lidhur me Exit Pollin ka thënë që ishte pak e rrezikshme megjithatë ka dale e suksesshme, përderisa lidhur me reagimet e partive politika ka thënë që nuk janë treguar të gatshme të pranojnë rezultatin.

“Exit Poll ka treguar saktësi. Ka qenë pak e rrezikshme mirëpo ia keni dalë me sukses. Nuk besoj që partitë kanë pasur informata të ndryshme, mirëpo nuk kanë qenë të gatshëm ta pranojnë rezultatin. Tjetër është çfarë thonë në publik, mirëpo partitë kanë qenë të vetëdijshme për pozicionet e tyre” ka thënë Astrit Gashi në një intervistë në Zona B të Klan Kosovës.

E lidhur me këto reagime të partive politike, analistët Ilir Mirena e Petrit Zogaj kane thënë që vijnë si pasoje e mungesës së kulturës politike.

Ndërsa analisti Shkelzen Maliqi, i cili ishte në krye të ekipit që realizuan Exit Pollin, ka thënë që realizimi i tij kishte paraqitur një sfidë dhe potencoi që për hulumtime të tilla duhet të ketë një saktësi të madhe në metodologjinë e punës dhe mostrën, njofton Klan Kosova.