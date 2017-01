11:00, 1 Janar 2017

Euro 2016 përfundoi me triumfin befasues të Portugalisë. Por cilët kanë qenë më të mirët dhe më të këqinjtë e garës? Cilat kanë qenë momentet më të mira dhe më të këqija të organizimit më të madhe europian të futbollit?

Ana pozitive: Autsajderët

Triumfi i Portugalisë në Francë ishte vazhdim i një prej trendeve të mëdha në këto lloj garash. Skuadra e Fernando Santos fitoi më shumë, duke nxjerrë maksimumin nga kufizimet e mëdha, me Cristiano Ronaldo që mungoi në minutat më të shumtë të finales. Por ndoshta edhe më shumë se portugezët, në mbamendje do t’i kemi Islandën dhe Uellsin, si dhe Irandën Veriore dhe Hungarinë, që kaluan në të gjashtëmbëdhjetën e finales, njofton Klan Kosova.

Arritja në finale ishte detyrë, për shumicën e kritikëve, e paarritshme për skuadrën e Chris Coleman, por me Gareth Bale që shënoi në secilën ndeshje në grupe dhe taktikat e zgjuara të Coleman, nuk u duk aspak e tillë. Kthimi nga disavantazhi për ta mposhtur Belgjikën ishte një nga paraqitjet më të mira të krejt kampionatit.

Islanda, vendi më i vogël që merrte pjesë ne Europian, nga ana tjetër, shokoi të gjithë duke prekur cerekfinalen, dhe fitorja – e paharrueshme ndaj Anglisë – që i coi në të, ishte më e jashtëzakonshmja e garës.

Ana negative: Mungesa e golave

Kur Greqia fitoi Euro 2004 me vetëm një gol kundër Portugalisë, me një rrugëtim krejt të mërzitshëm deri në finale, shumë filluan të mendojnë se kjo ishte nisja e një epoke të mendësisë defensive në futboll. Tani, me fitoren po ashtu me vetëm një gol të portugezëve ndaj Francës, kjo frikë është kthyer përsëri. Ky kampionat ishte reaktv, me futboll të menduar mirë dhe sulme të strukturuara. Një pjesë e mirë e ndeshjeve u karakterizuan me gola në 15 minutat e fundit. Përjashtim bënte fitorja 5-2 e Francës ndaj Islandës, njofton Klan Kosova.

Por a është kthyer mentaliteti defensiv në futboll? Mbetet të shohim. Vetëm katër vjet pas triumfit të Greqisë në Europian, Pep Guardiola mori drejtimin e Barcelonës duke nisur një epokë të re në futboll. Megjithatë, mund të themi pa drojë se për momentin kundërsulmet janë alfa dhe omega e lojës.

Ana pozitive: fansat

Me shumë ndeshje që dështuan të ofrojnë argëtim, ai u gjet në tribuna dhe në bare në qytetet ku luheshin ndeshjet. Ndër më të zjarrtit ishin ata të Irlandës së Veriut, Gjermanisë, Francës dhe Uellsit. Befasia e këndshme e këtij organizimi qenë shqiptarët, që nuk u dukën aspak si rishtarë.

Dështimet: Anglia dhe Rusia

Jo vetëm dy skuadrat më të dobëta në garë, por edhe me tifozët më të këqinj nga të gjithë. Megjithëse dukej se huliganët “e shkolluar” rusë e kishin fajin për shumicën e incidenteve të cmendura në Marseille, as ata anglezë nuk është se nuk lanë gjurmën e tyre, duke bërë që FIFA t’i paralajmërojë të dy vendet se mund të përjashtohen nga gara.

Në terma të futbollit, Rusia ishte katastrofale. Nuk mund të quhet pa arsye peticioni i nënshkruar nga 800 mijë persona që kërkon përjashtimin e të gjithë skuadrës. Trajneri Leonid Slutsky u duk i lehtësuar që dha dorëheqje sa më shpejt që mundi, pasi mori vetëm një pikë nga të gjitha ndeshjet… kundër Anglisë, njofton Klan Kosova.

Dhe po, Anglia. Megjithë lëvdatat për dominancën në fushë në ndeshjet e para dhe krijimin e rasteve të pafundta, anglezët nuk shënonin dot, ndërsa taktikat e Roy Hodgson ishin jashtë cdo logjikë. Kështu ai i dha mundësinë Rusisë të merrte një pikë, barazoi pa gola kundër Sllovakisë dhe u tregua i paaftë ta drejtojë skuadrën ndaj Uellsit.

Ylli i kampionatit: Antoine Griezmann

Ky kampionat nuk përfundoi sic e kishin paramenduar francezët. Por asi i Gjelave ishte golashënuesi më i mirë i tij. Me të drejtë ai mori cmimin si lojtari më i mirë i Europianit dhe me gjashtë gola të shënuar, Griezmann është më i miri i kësaj gare qëkur Michel Platini shënoi po aq në Euro 1984.

Kjo garë e coi në stratosferë talentin francez dhe kjo kryesisht për “faj” të irlandezëve. Franca ishte në disavantazh në pjesën e parë. Por kur Griezmann u bë sulmues i qendrës, shënoi dy gola në pjesën e dytë si dhe një tjetër gol në fitoren 5-2 ndaj Islandës. Francezi tundi dy herë rrjetën e Manuel Neuer në fitoren ndaj Gjermanisë në gjysmëfinale, për t’u ndalur në shifrën zero në finale. Ai tregoi se mund të shënoijë gola të bukur me kokë dhe të ketë qetësi kirurgu para portës. Një yll lindi në Francë! /klankosova.tv

