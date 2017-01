13:07, 19 Janar 2017

Eurodeputeti Ivo Vajgl i konsideron të dënueshme deklaratat luftëndjellëse në Ballkan e thotë se liderët e rajonit duhet t’i lënë mënjanë të tilla retorika e të fokusohen në procesin e integrimit europian.

Vajgl mendon se rajonit i nevojitet një integrim i mirë dhe shkëmbime tregtare për të shëruar plagët e luftrave të viteve ‘90. Provokimet serbe, të nisura me ngritjen e murit në Mitrovicë, arrestimin e Haradinajt e së fundi me dërgimin e trenit të mbushur me parrulla nacionaliste drejt Kosovës, shumë i lidhin me shpresat e Beogradit për një ndryshim të politikave të Shtëpisë së Bardhë pas marrjes së presidencës amerikane nga Donald Trump, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

Aq shumë i josh serbët ideja e një afrimi të Trumpit me Vladimir Putinin dhe përfitimeve që ata do të kishin nga kjo situatë, sa e përditshmja serbe “Kurir” ka njoftuar në faqen e saj “online” se “takimi historik i atyre që i përshkruan si politikanët më të fuqishëm, do të ndodhë në Beograd. Është raportuar kohë më parë në disa media të huaja mbi mundësinë e një përballjeje, që sipas tyre kishte gjasa të zhvillohej në Islandë, por shtypi serb ka dalë me hipotezën e re se do të jetë Beogradi mikpritësi i këtij takimi me arsyetimin se Serbia ka marrëdhënie të mira si me Moskën, ashtu edhe me Perëndimin.

