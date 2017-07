15:30, 19 Korrik 2017

Kur është ftohtë shumica e njerëzve zgjedhin të zvarriten në divan për të shikuar ndonjë film apo për të lexuar librin e tyre të preferuar.

Këto veprime shpesh i bëjnë duke pirë një filxhan qaj apo edhe kafe.

Por në botë ka njerëz që i duan aventurat dhe që guxojnë për të bërë kamping gjatë dimrit.

Por pse njerëzit e bëjnë një gjë të tillë.

E pra, janë disa arsye të rëndësishme për të shkuar në kampe dimri: për të sfiduar veten, për ta shijuar qetësinë dhe për të bërë peshkim në akull.

Për ju që guxoni, përvoja do të jetë fantastike – nuk do të përjetoni vetëm gjëra qesharake, por do të mësoni edhe shumë gjëra nga jeta, transmeton Klan Kosova.

1.Ju do ta përjetoni një mëngjes të vërtetë

2.Do ta kuptoni se mundësitë e juaja financiare janë të kufizuara

3.Ushqimin do ta vlerësoni më shumë

4.Ftohti ju bën më të afërt me të dashurin/dashurën tuaj

5.Nga kampi në dimër e kuptoni se nuk mposhteni lehtë

6.Ftohti ju ndihmon të reflektoni për gjëra të vërteta – psh për çështjen e miqve

Provojeni, nëse për asgjë i testoni disa nga aftësitë e juaja.

