22:05, 29 Shtator 2017

Qeverisjet e kaluara në Mitrovicë nuk kanë udhëhequr me këtë komunë siç duhet, ka vlerësuar kandidati i AAK-së, Esat Peci.

Peci ka thënë që qeverisja e tij do të filloj me rregullimin e rregulloreve të punës për administratë, për të vazhduar me planifikimin urbanistik për zgjerimin e qytetit, zhvillim ekonomik si dhe ndërtimin e parkingjeve.

“Kemi plan zhvillimor ku janë parapare punime nga administrata publike, veçanërisht për shkak të rregulloreve të punës me dykuptimësi. Duhet të përpilohen rregullore të reja të punës. Sa i përket zhvillimit ekonomik duhet të ofrohen lehtësira juridike e administrative për investime të huaja, ndërsa për planifikim urbanistik do të bëhet analiza për zgjerimin e qytetit”, ka thënë Peci.

E njëri nga premtimet e kandidatit të AAK-së ishte edhe ndërtimi i një parkingu pesëkatësh, në zonën ku gjendet tregu i gjelbër.

“Trafiku është në kaos, ka mungesë të madhe të parkingjeve. Në vend të tregut të gjelbër do të ndërtohet parking me pesë kate, përderisa kati i përdhes mund të përdoret për tregun. Ndërtimi i këtij parkingu do të jetë lehtësisht i realizueshëm me një partneritet publiko-privat” ka thënë Peci.

Interesante